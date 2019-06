Università: Meloni (FdI), tragedia dell'illegalità alla Sapienza

- "Tragedia dell'illegalità all'Università La Sapienza. Un ragazzo è morto per le ferite riportate mentre tentava di entrare a un rave illegale organizzato dai soliti centri sociali dentro l'università. Epilogo purtroppo possibile quando si consente che dei farabutti occupino le università per organizzare in continuazione feste illegali (a pagamento) senza rispettare alcuna norma di sicurezza. Zone franche ostaggio dell'estrema sinistra per la quale la legge sembra non valere, nonostante le ripetute denunce fatte dal Rettore della Sapienza. Un pensiero al giovane deceduto per colpa di questo lassismo. Fratelli d'Italia depositerà un'interrogazione al Governo per dire basta con questa follia: la Sapienza e tutte le università italiane siano liberate dai teppisti dei centri sociali e riconsegnate agli studenti". Lo ha dichiarato il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (Ren)