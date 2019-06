Fao: nuovo direttore generale Qu Dongyu in carica da agosto

- Il mandato del nuovo direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao), Qu Dongyu, inizierà il prossimo primo agosto, fino al 31 luglio del 2023. Lo riferisce in un comunicato la Fao, comunicando l'esito dell'elezione tenuta oggi nella sede di Roma. Dongyu, che ricopre attualmente l'incarico di viceministro dell'Agricoltura per il governo cinese, ha ricevuto un totale di 108 voti su 191, ottenendo la maggioranza al primo turno. Succede al brasiliano José Graziano da Silva, diventando il nono direttore generale dalla fondazione della Fao, il 16 ottobre del 1945. Prima di loro hanno ricoperto il ruolo il britannico John Boyd Orr (1945-1948), gli statunitensi Norris E. Dodd (1948-1954) e Philip Vincent Cardon (1954-1956), l'indiano Binay Ranjan Sen (1956-1967), l'olandese Addeke Hendrik Boerma (1968-1975), il libanese Edouard Saouma (1976-1993), il senegalese Jacques Diouf (1994-2011). Le elezioni si sono svolte durante la 41ma sessione della Conferenza della Fao, in corso dal 22 al 29 giugno a Roma.(Com)