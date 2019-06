Università: Bernini (FI), rave party alla Sapienza. Scenario inquietante

- "La tragedia di stanotte alla Sapienza, dove un giovane è morto nel scavalcando un'inferriata per partecipare a un rave party illegale all'interno dell'Università, ha messo in luce uno scenario inquietante: uno dei massimi atenei italiani preso sistematicamente in ostaggio dai centri sociali per organizzare nottate in cui scorrono alcol e droga a basso prezzo. Questo nonostante le ripetute denunce del rettore. Ci voleva una tragedia per portare all'attenzione questo fenomeno di illegalità e di degrado. I rave party sono ormai una piaga sociale che purtroppo attira migliaia di ragazzi, e i controlli devono essere sempre più severi. Ma che si svolgano addirittura dentro un ateneo è ancora più inaccettabile. Perché nessuno è intervenuto dopo le segnalazioni del rettore? Aspettiamo risposte convincenti". Così Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Ren)