Ilva: Bernini (FI), Di Maio dica se vuol chiuderla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le norme inserite nel decreto crescita rinnegando retroattivamente i patti sottoscritti con Arcelor Mittal – e inducendo la multinazionale a disinvestire – domani uno squadrone di ben sei ministri capitanati da Di Maio sarà a Taranto per parlare della riconversione industriale dell'Ilva. Sarà l'occasione per chiarire se il ministro del Lavoro ha intenzione di dare un nuovo colpo all'industria italiana creando le condizioni per chiudere lo stabilimento. Taranto come Bagnoli?". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Ren)