Fisco: Moretta (commercialisti), siamo sentinelle delle piccole e medie imprese

- "Il Paese ha necessità di un concreto rilancio economico, il commercialista può e deve svolgere un ruolo sempre più determinante nell'ambito delle riforme relative al processo tributario, crisi d'impresa, sistema di controlli e semplificazione fiscale anche attraverso le specializzazioni. Perché i commercialisti rappresentano il termometro dell'economia del Paese e, soprattutto, sono le sentinelle delle piccole e medie imprese, vera risorsa della nostra Italia". Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli al termine della due giorni a Lacco Ameno sull'isola d'Ischia, rinnovando la tradizionale stretta collaborazione tra l'Odcec di Napoli, il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e il Consiglio nazionale dei Commercialisti. "Per quanto concerne la riforma della Giustizia tributaria, i commercialisti da tempo chiedono che è diventato imprescindibile garantire una maggiore specializzazione nella selezione dei futuri Giudici tributari, preferendo coloro che abbiano conseguito titoli di studio e di servizio nella specifica materia tributaria e preservando con un'adeguata fase transitoria le professionalità oggi operanti nelle Commissione tributarie. Sulla riforma fiscale - ha aggiunto Moretta -, oltre alle necessarie politiche di riduzione della pressione fiscale, va anche perseguita con maggiore incisività la strada della semplificazione. Quanto al primo versante, la flat tax è un primo passo, ma un giudizio più compiuto potrà essere fornito soltanto quando si avranno maggiori dettagli sulle proposte di riforma allo studio del Governo nazionale". "Sulla semplificazione, invece, siamo purtroppo ancora troppo lontani dal realizzarla, come testimoniato recentemente dagli inaccettabili ritardi relativi ai nuovi ISA e alle notevoli difficoltà cui i professionisti hanno dovuto far fronte con la fattura elettronica obbligatoria e, in questi giorni, con i corrispettivi telematici. Su questi aspetti occorre un deciso e repentino cambio di passa che si auspica possa arrivare al più presto", ha concluso Moretta. (segue) (Ren)