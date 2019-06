Fisco: Moretta (commercialisti), siamo sentinelle delle piccole e medie imprese (2)

- "La Corte dei Conti ha elaborato una risoluzione, accogliendo una mia proposta, che prevede il mantenimento delle Commissioni Tributarie con un ruolo ad esaurimento", ha sottolineato Francesco Fimmanò, vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. L'obiettivo è di affidare la giustizia tributaria ai magistrati della Corte dei Conti, con esplicito concorso e che andrebbero un un ruolo speciale. Ciò consentirebbe alla Corte di Cassazione di mantenere il terzo grado giudizio e risolverebbe anche le problematiche di una magistratura non professionalizzata". Catello Maresca, sostituto procuratore della repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha auspicato che per la "giustizia tributaria venga effettuata una riforma nel più breve tempo possibile all'insegna di terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, valorizzando la professionalità dei giudici, prevedendo il sistema monocratico che consente una rapidità di giudizio e riportando il settore sotto l'alveo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Poi, occorre ricordare che la piattaforma di conflittualità della giustizia tributaria è stimata intorno ai 30 miliardi di euro, da qui, purtroppo, la deriva verso le ipotesi corruttive che periodicamente si registrano". Secondo Massimo Miani, numero uno dei commercialisti italiani, "le imprese italiane per il 95% sono medio-piccole e grazie al nostro lavoro quotidiano lo Stato incassa tra i 134 e i 178 miliardi di euro di imposte. Siamo sicuramente un elemento di collegamento tra il Paese e il mondo imprenditoriale. Le riforme sono assolutamente necessarie in momento di difficolta nella ripresa e noi stiamo cercando di dare un contributo nelle tematiche di nostra competenza". (segue) (Ren)