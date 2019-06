Fisco: Moretta (commercialisti), siamo sentinelle delle piccole e medie imprese (3)

- "Il ruolo dei commercialisti con la riforma della crisi di impresa è stato valorizzato - ha rimarcato Maurizio Masini, presidente dell'Odcec di Pisa -, evidenziando il supporto da dare alle aziende anche nei processi di pianificazione e di organizzazione per cercare di percepire tempestivamente quelli che sono gli indicatori di anomalia che potrebbero portare alla crisi e per intervenire per tempo e risolvere la crisi". "Le multinazionali tendono a comprimere l'attività delle piccole imprese che si trovano a subire una concorrenza molto forte con lo schiacciamento dei loro ricavi. E' necessario che lo Stato intervenga - ha spiegato Stefano Coppola, presidente dell'Odcec di Ancona - non in senso punitivo, ma è importante la tassa sul web per restituire dignità al lavoro delle micro strutture". "I commercialisti sono utili e necessari nel percorso di sostegno all'economia del Paese - ha puntualizzato Alessandro Bonazzi, presidente dell'Odcec di Bologna - accompagnando gli imprenditori nelle difficoltà dell'economia e nei continui e improvvisi cambiamenti. I nostri valori deontologici e la nostra preparazione possono esser d'aiuto al cliente nella comprensione degli obiettivi". All'incontro sono intervenuti anche Nicola Graziano (Giudice della Commissione Tributaria di Napoli), Giuliano Caputo (Associazione Nazionale Magistrati), Stanislao De Matteis (consigliere di presidenza della Giustizia Tributaria), Livia De Gennaro (magistrato sezione Fallimentare Tribunale di Napoli), Angelo Contrino (professore Ordinario Diritto tributario Università Bocconi), Achille Coppola (segretario nazionale dei commercialisti), Roberto Cunsolo, consigliere tesoriere del Cndcec), Stefano Coppola (presidente Odcec di Ancona), Alessandro Bonazzi (presidente dell'Odcec di Bologna), Simona Bonomelli (presidente Odcec di Bergamo), Massimo Conigliaro (presidente Odcec di Siracusa), Dante Carolo (presidente Odcec di Padova), Giuseppe Crescitelli (presidente Odcec di Torre Annunciata), Giovanni D'Antonio (presidente Odcec Nocera Inferiore), Luigi Fabozzi (presidente Odcec di Caserta), Maurizio Masini (presidente Odcec di Pisa), Domenico Ranieri (presidente Odcec di Nola), Fabrizio Russo (presidente Odcec di Benevento), Francesco Tedesco (presidente Odcec dì Avellino), Giuseppe Venneri (presidente Odcec di Lecce), Mauro Nicola (presidente Odcec di Novara), Gilberto Gelosa e Massimo Scotton (consiglieri nazionali dei commercialisti). (Ren)