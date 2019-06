M5S: Nugnes, acqua la goccia che ha fatto traboccare vaso

- "Altro che riduzione dei parlamentari la goccia che ha fatto traboccare. Il vaso è stata l'acqua", così Paola Nugnes senatrice del Movimento 5 Stelle in un tweet in merito alle polemiche suscitate in seguito alle sue dichiarazioni di dimissioni dal Movimento.(Ren)