Mauritania: chi è il generale Ghazouani, il successore del presidente Abdelaziz (2)

- La Commissione elettorale nazionale indipendente, che ha pubblicato i dati, ha invitato elettori e candidati ad aspettare la fine dello spoglio, ma un cambio di scenario appare altamente improbabilmente e la forbice con gli altri candidati è troppo ampia per essere colmata. Ben distante con il 18,63 per cento delle preferenze si trova l’attivista anti-schiavitù Biram Dah Abeid, mentre l’ex premier del governo di transizione (2005-2007) Sidi Mohamed Ould Boubacar ha ottenuto il 17,89 per cento dei voti. Seguono il candidato della coalizione “Convivere”, Hamidou Baba, con l’8,66 per cento; la storica figura di opposizione islamista Mohamed Ould Mouloud con il 2,45 per cento e Mohamed Lemine al-Mourtaji al-Wafi con lo 0,40 per cento dei voti. L’affluenza alle urne è stata pari al 62,79 per cento, in aumento rispetto al 56,46 per cento del 2014. (segue) (Res)