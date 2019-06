Mauritania: chi è il generale Ghazouani, il successore del presidente Abdelaziz (3)

- Circa 1,5 milioni di cittadini mauritani sono stati chiamati ieri ad eleggere un nuovo capo dello Stato in quella che dovrebbe essere la prima transizione pacifica del potere dall’indipendenza nel 1960. Il presidente uscente Abdelaziz, infatti, lascerà l’incarico conquistato nel 2008 con un colpo di stato militare. Parlando dopo aver espresso il proprio voto, Abdelaziz ha invitato gli elettori a scegliere un "successore adatto" in grado di governare il paese "correttamente". Il generale Ghazouani, 63 anni, si è già autoproclamato vincitore e gode della fiducia e del rispetto della maggioranza dell'establishment militare mauritana. Discende da una nota famiglia di dotti islamici sufi della provincia di Boumediad, nell'est del paese, e vanta un lungo curriculum politico e militare. Si è unito ai ranghi dell'esercito come volontario nel 1978; ha guidato la fanteria nella Terza regione militare nel 1981 per poi comandare la fanteria della Seconda zona militare nel 1983. Ha fatto parte della scorta militare del presidente Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya nel 1987. (segue) (Res)