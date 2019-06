Mauritania: chi è il generale Ghazouani, il successore del presidente Abdelaziz (4)

- Ghazouani ha giocato un ruolo importante nel colpo di stato del 2005 che ha rovesciato l'ex presidente Taya, ma ha agito sempre senza mai attirare troppa attenzione su di sé. E' stato membro del Consiglio militare per la giustizia e la democrazia che ha guidato il paese dal 2005 al 2007, nella transizione che ha portato all'elezione del primo presidente civile della storia del paese, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi. Nominato capo di Stato di maggiore nel 2008, il rapporto tra l'ex presidente Abdallahi e il generale Ghazouani è andato via via peggiorando fino al golpe guidato da Abdelaziz nel 2008: quest'ultimo ha assunto l'amministrazione del palazzo presidenziale, lasciando al generale la guida dell'Esercito e, nel 2018, anche il ministero della Difesa. (segue) (Res)