Mauritania: chi è il generale Ghazouani, il successore del presidente Abdelaziz (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Mauritania sembra dunque prefigurarsi uno scenario post-elettorale di totale continuità con l’esperienza di governo del presidente uscente. Allineato con le potenze occidentali e le monarchie del Golfo (Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti), nemico del Qatar e della Fratellanza musulmana, Abdelaziz lascia dietro di sé un'economia in ripresa dal 2017. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede una crescita di quasi il 6 per cento quest'anno, in rialzo dal 3,5 per cento nel 2018. L'economia mauritana dovrebbe essere sostenuta in futuro dalla produzione del mega giacimento di gas offshore “Greater Tortue” condiviso con il Senegal e sviluppato dalle compagnie Bp e Kosmos Energy. (segue) (Res)