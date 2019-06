Roma: Casu (pd), è bollettino di guerra, Raggi ha fallito

- "Il bollettino di guerra per Roma dopo tre anni di Sindaca Raggi è impietoso: bus che vanno a fuoco, immondizia dappertutto, sondaggi che denotano la sfiducia record dei romani, l'alleato di Governo Salvini che ogni giorno piccona il Campidoglio, solo Virginia Raggi ancora non riesce a rendersi conto di aver fallito su tutta la linea". Lo afferma, in una nota, il segretario romano del Pd Andrea Casu. "Noi continuiamo a lavorare per costruire l'alternativa insieme ai romani, stasera appuntamento a largo Federico Caffè Stazione Quattro Venti per la chiusura della Festa del Partito Democratico del XII Municipio, conclude Casu. (Com)