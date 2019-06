Roma: De Priamo (Fd'I), città inchiodata, gare ferme e lavori bloccati

- "L'allarme lanciato dalle associazioni di categoria circa gli interventi su infrastrutture e lavori pubblici fermi al palo è la cartina tornasole di una Capitale che annaspa tra le emergenze, dove oltre ai rifiuti si aggiunge la mancata manutenzione del patrimonio viario e dell'edilizia scolastica comunale". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Appalti bloccati - aggiunge - per un ammontare complessivo di oltre 77 milioni di euro, risorse che se liberate potrebbero rimettere in equilibrio strade e scuole, oltre che restituire una boccata di ossigeno a tutto il comparto delle piccole medie imprese romane. La sindaca Raggi dopo tre anni di governo continua ad annunciare ma ben poco a concretizzare, nel frattempo Roma rimane inchiodata e senza i dovuti e necessari interventi che i cittadini attendono da tempo".(Com)