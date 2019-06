Russia: Cremlino, colloqui Putin al G20 focalizzati su soluzione a crisi internazionali

- I colloqui del presidente russo Vladimir Putin con i partner del prossimo summit del G20 a Osaka si concentreranno sugli sforzi per risolvere le crisi internazionali. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, all’emittente televisiva “Rossija 1”. "Non ho dubbi che sarà questo il tema centrale di tutti gli incontri del presidente che sono stati pianificati e organizzati", ha detto Peskov, che tuttavia non ha specificato se ci sarà il tanto atteso colloquio fra Putin e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Aspettiamo e vediamo", ha affermato Peskov. Il summit del G20 si terrà a Osake, in Giappone, il 28 e 29 giugno. Al momento non è previsto alcun colloquio fra i due leader che potrebbero semplicemente scambiare delle battute a latere dei lavori. (Rum)