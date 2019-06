Piemonte: agricoltura sociale, per Coldiretti "bene il decreto dopo 4 anni di attesa"

- L’agricoltura diventa protagonista di un nuovo modello di welfare con progetti imprenditoriali dedicati esplicitamente ai soggetti più vulnerabili che devono fare i conti con la cronica carenza dei servizi alla persona soprattutto nelle aree rurali. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per l’attesa pubblicazione, sul sito del Ministero dell’Agricoltura, del decreto che definisce i requisiti minimi e le modalità previste all’articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 sull’agricoltura sociale. Lungo tutta la Penisola, nelle aree rurali come in quelle periurbane ci sono migliaia di realtà molto diversificate che, dopo una attesa di quattro anni dalla legge, avranno un punto di riferimento per le proprie attività in ambito sociale.Il Decreto chiarisce che le aziende agricole in forma singola o associata e le cooperative sociali, il cui reddito da attività agricola debba essere superiore al 30% del totale, possono essere riconosciute come soggetti che erogano servizi di agricoltura sociale. (segue) (Rpi)