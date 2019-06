Piemonte: agricoltura sociale, per Coldiretti "bene il decreto dopo 4 anni di attesa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una svolta epocale - commentano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale - con la quale si riconosce che nei prodotti e nei servizi offerti dall’agricoltura non c’è solo il loro valore intrinseco, ma anche un bene comune per la collettività fatto di tutela ambientale, di difesa della salute, di qualità della vita e di valorizzazione della persona. Agricoltura sociale, infatti, vuol dire parlare di produzioni e di economia creando valore economico da ridistribuire in valore sociale. In Piemonte ci sono più di 300 imprese di Campagna Amica impegnate in progetti di agricoltura sociale, oltre a numerose cooperative che danno possibilità lavorative a quella parte di popolazione svantaggiata e a rischio emarginazione. C’è chi si occupa di persone con problemi di dipendenza, oppure chi si dedica all’ortoterapia, all’ippoterapia e ad altre attività con disabili fisici e psichici di diversa gravità, ci sono realtà che seguono il reinserimento sociale oppure che puntano allo sviluppo di un’attività agricola volta al miglioramento del benessere e della socialità. L’agricoltura sociale, quindi, è la punta più avanzata della multifunzionalità che abbiamo fortemente sostenuto per avvicinare le imprese agricole ai cittadini”. (Rpi)