Taiwan: partecipata manifestazione a Taipei contro i media pro-cinesi

- Migliaia di manifestanti sono scesi oggi nelle strade di Taipei sotto una pioggia battente, chiedendo l'espulsione da Taiwan dei "media rossi", considerati sotto diretta influenza cinese. Fra i principali organizzatori della protesta, riferisce l'emittente locale "Focus Taiwan", ci sono lo youtuber Holger Chen ed il deputato del Partito del nuovo potere (Npp) Huang Kuo-chang, per i quali la manifestazione intende contestare in senso più ampio l'impostazione autoritaria del Partito comunista cinese (Pcc). "Siamo qui per dire al Pcc che non è perché puoi comprare le cose con i soldi che tutti sono disposti a vendere la loro dignità", ha detto Chen, al cui canale Youtube sono abbonati 600 mila utenti. Per l'attivista, che accusa i "media rossi" di accettare sussidi cinesi per poi diffondere informazioni manipolate da Pechino con l'intento di creare divisione nella società taiwanese, la partecipazione dei manifestanti, che oggi sono rimasti ore sotto la pioggia a protestare, testimonia della loro convinzione. (Cip)