Ue: Di Maio, possiamo evitare la procedura di infrazione se siamo uniti

- Da Campobasso, dove sta seguendo la sfilata dei Misteri, il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha affermato: "Sono preoccupato sulla procedura di infrazione, ma sono anche fiducioso del fatto che si possa evitare. La possiamo evitare perchè l'Italia può pretendere molto di più. Per riuscirci dobbiamo essere uniti qui in Italia come forze politiche e dentro le forze politiche, perchè ogni volta che si prova a scrivere una legge di bilancio a mezzo stampa o a trovare 10 miliardi a mezzo stampa, o allo stesso modo se si prova a minare una forza politica con dichiarazioni, post, libri, l'unica cosa che si fa e' indebolire il Governo di una delle prime sette potenze al mondo, l'Italia". "Noi stiamo lavorando seriamente - ha aggiunto Di Maio - e se ci sarà unità non solo eviteremo la procedura d'infrazione, ma potremo fare anche una legge di bilancio che abolisce ed elimina una serie di balzelli che gravano sulla vita dei cittadini". (Ren)