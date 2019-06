Governo: Di Maio, manovra si può fare domani ma non conosco coperture flat tax

- "Per me la manovra di bilancio si può fare anche domani mattina, ma non so ancora quali siano le coperture per la flat tax e questo credo sia una responsabilità e un onere della Lega, che ha vinto le elezioni europee ed è giusto che avanzi le sue proposte". Lo ha affermato il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, a Campobasso per la sfilata dei Misteri. (Ren)