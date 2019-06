Milano: accordo Comune-Politecnico su recupero immobili dismessi a favore di studenti e giovani lavoratori (2)

- "Abbiamo chiesto al Politecnico – afferma l'assessore alla Casa Gabriele Rabaiotti – di dare spazio alla creatività delle loro studentesse e dei loro studenti per immaginare e verificare la fattibilità di una operazione di riutilizzo degli spazi vuoti da tanti anni. L'idea è quella di mettere in moto un'esperienza abitativa nuova capace di contaminare modelli più tradizionali con sperimentazioni già presenti in altre città europee, ad esempio risiedere negli ex spazi commerciali, oppure realizzare servizi di affiancamento destinati agli abitanti più fragili: penso alla consegna della spesa a domicilio per anziani, all'accompagnamento al centro diurno o alle terapie per persone con disabilità o invalidità, o ancora ad uno spazio gioco attrezzato per i più piccoli. Vorremmo che la casa diventasse uno spazio di servizi, aperto ed inclusivo e che lo spazio solitamente destinato ai servizi potesse essere in qualche modo anche una casa". Il Politecnico sarà chiamato ad elaborare un progetto prototipo, replicabile ed estensibile su scala urbana, che comprenda anche la condivisione di una possibile fattibilità economica e il coordinamento con gli strumenti di programmazione comunale a disposizione. Per il suo sviluppo, il Politecnico avrà quattro mesi di tempo e coinvolgerà un laboratorio didattico dedicato, a fronte del riconoscimento di un rimborso spese (3.500 euro) da parte del Comune. (Com)