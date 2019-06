Tlp Roma: Atac, si introduce nel deposito Magliana e incendia bus dismesso

- "Ieri sera, intorno alle 22.30, un uomo si è introdotto, dal campo nomadi adiacente, nello stabilimento Atac di Magliana, in via Candoni, e ha dato alle fiamme un bus dismesso destinato alla rottamazione. La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita visionando le immagini di videosorveglianza". Lo rende noto, in un comunicato, l'Atac che, aggiunge, "immediatamente allertato le forze dell'ordine, che hanno attivato le indagini per identificare l'uomo, e i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio. Non ci sono state conseguenze per le persone né danni ulteriori". (Com)