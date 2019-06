Bulgaria: prezzi agroalimentari si avvicinano alla media europea

- I prezzi di alcuni dei principali prodotti agroalimentari in Bulgaria sono ora vicini alla media per l'Europa. È quanto emerge dai dati di “Eurostat” sui prezzi in Bulgaria rispetto a quelli europei medi, secondo quanto riporta l’emittente “Nova TV”. I prezzi per latte, formaggio e uova raggiungono il 98 per cento della media dell'Unione, consentendo al paese di attestarsi in decima posizione nell’Ue. Secondo l'analisi di Eurostat, insieme ai redditi, anche i prezzi in Bulgaria stanno aumentando avvicinandosi alla media europea. Per quanto concerne pane e cereali, la Bulgaria ha il secondo prezzo più basso in Europa, il 62 per cento in meno della media dell'Unione. Parlando della carne, invece, i bulgari sono tra i cittadini europei che la acquistano a prezzi inferiori al mercato comune, ovvero il 64 per cento rispetto ai prezzi medi in Europa. In tutta l'Unione europea, inoltre, l'alcol e le sigarette sono più economici nelle rivendite bulgare grazie alle accise basse.(Bus)