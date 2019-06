Etiopia: autorità su sventato colpo di stato nell'Amhara, situazione sotto controllo

- La situazione della sicurezza nello stato di Amhara, nel nord dell'Etiopia, è "sotto controllo" dopo il fallito colpo di stato che ha provocato fra le vittime la morte del governatore Ambachew Mekonnen e del capo delle forze armate Seare Mekonnen. Lo ha dichiarato oggi l'ufficio del primo ministro etiope Abiy Ahmed, fornendo aggiornamenti sugli sviluppi delle ultime ore. "La situazione nella regione di Amhara è attualmente sotto il pieno controllo del governo federale in collaborazione con il governo regionale, che secondo la costituzione è guidata dal vice presidente Lake Ayalew", ha dichiarato su Twitter il premier, che ha aggiunto: "Incoraggiamo i cittadini ad essere guardiani della pace e a sostenere tutti gli sforzi per individuare i responsabili". Secondo quanto riferito dalla portavoce del governo Billene Seyoum, nella notte di sabato una "squadra d'assalto" guidata dal capo della sicurezza dell'Amhara Asaminew Tsige ha fatto irruzione in un edificio governativo durante un incontro politico, aprendo il fuoco e colpendo il governatore Ambachew Mekonnen ed il suo consigliere Ezez Wassie, entrambi deceduti in seguito per le loro ferite. Stando alle prime ricostruzioni, ha aggiunto la portavoce, sembrerebbe che il capo delle forze di sicurezza nazionali Seare Mekonnen sia stato poi ucciso dalla propria guardia del corpo ad Addis Abeba. Le autorità hanno confermato dei funzionari ed indicato che il procuratore generale regionale, Migbaru Kebede, è stato gravemente ferito. Il governo ha aggiunto che "molti individui" coinvolti nel tentato colpo di stato, tra cui la stessa guardia del corpo del generale Mekonnen, sono stati arrestati, e che le operazioni per arrestare gli altri golpisti sono in corso.(Res)