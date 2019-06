Cultura: terminata la seconda edizione del Festival del Cinema azerbaigiano

- Chiude con successo la seconda edizione del festival del cinema Azerbaigiano, che in una tre giorni di film, storia e cultura azerbaigiana nel cuore di Roma ha avvicinato ancora di più il paese caucasico al pubblico italiano. Nel suo ultimo giorno, riferisce una nota, il Festival ha inizialmente focalizzato l'attenzione su un tema doloroso per l'Azerbaigian: il conflitto del Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaigian, che ancora oggi causa l'occupazione militare di circa il 20 per cento del territorio azerbaigiano da parte delle forze armate dell'Armenia. L'ambasciatore ne ha parlato con lo storico Domenico Letizia, prima della proiezione del film del 2017 "L'uomo del terzo giorno". Nella persona del protagonista il pubblico ha rivissuto il dolore dei profughi azerbaigiani privati della possibilità di far ritorno nelle proprie terre natali. (segue) (Com)