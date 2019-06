Cultura: terminata la seconda edizione del Festival del Cinema azerbaigiano (2)

- A chiudere la manifestazione un film del 1993, Tahmina, tratto dal romanzo di Anar "Il sesto piano di un appartamento a cinque piani". Un'opera che, valicando confini geografici e temporali, ha riportato i sentimenti al centro della narrazione. Ad interpretare i protagonisti Fakhraddin Manafov, celebre attore azerbaigiano noto in tutta l'area post sovietica e Meral Konrat, famosa attrice turca. Tahmina è considerato uno dei migliori film azerbaigiani degli anni novanta. Grazie alle cinque pellicole in programma, inedite in Italia e per la prima volta sottotitolate in italiano, l'Azerbaigian ha mostrato al pubblico italiano scorci della sua storia, cultura, tradizioni e ambientazioni, di grande interesse e coinvolgimento. (Com)