Libia: inviato Onu Salamé incontra a Bengasi i capi tribù della Cirenaica

- Ghassan Salamé, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, ha incontrato oggi gli anziani delle tribù della Cirenaica per discutere degli ultimi sviluppi della crisi libica, alla luce dei combattimenti a Tripoli tra le forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar e gli uomini del Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj. In particolare, il diplomatico libanese ha incontrato negli uffici delle Nazioni Unite a Bengasi, capoluogo della Libia orientale e roccaforte di Haftar, i rappresentanti delle tribù Magharebah, Awaqir, Muadan, Fawakhir, Zouaya, Ferjan, Obaidat e Minifah. La parte libica ha evidenziato la “necessità di aumentare gli sforzi di sviluppo della missione e delle agenzie delle Nazioni Unite nella regione orientale”, riferisce la Missione di sostegno Onu in Libia (Unsmil) via Twitter. Gli anziani delle tribù hanno chiesto alle Nazioni Unite “di lavorare per ottenere un'equa distribuzione della ricchezza libica”. Spazio, inoltre, ai “modi per trovare una soluzione alla crisi libica e riportare il paese verso stabilità, sicurezza e prosperità". (segue) (Lit)