Lazio: Zingaretti, grande partecipazione a "Tra parchi e spiagge"

- Da venerdì 21 giugno a oggi, ben 250 eventi si sono susseguiti nei parchi e sulle spiagge per animare il primo week-end, dal titolo "Tra parchi e spiagge", della nuova programmazione estiva nella Regione Lazio con tante attività sportive immerse nella natura. E' quanto si legge in un comunicato. "Si conclude oggi il primo straordinario week-end di programmazione dell'Estate delle Meraviglie" ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "In tutto il Lazio cittadini e turisti sono stati coinvolti nelle numerosissime iniziative in parchi e spiagge, organizzate in collaborazione con i Comuni aderenti. Questo evento è la dimostrazione che lavorare in network con le altre amministrazioni ed enti del territorio consente di far conoscere e sensibilizzare la popolazione al rispetto dell'immenso patrimonio naturalistico del territorio, che da sempre siamo impegnati a preservare. Ringrazio la squadra regionale per il grande sforzo organizzativo e i Comuni, i parchi e le federazioni sportive che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento", ha aggiunto Zingaretti.(Ren)