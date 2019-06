Milano: Sardone (Lega), mezzi pubblici terra di nessuno, cosa farà Comune per sicurezza?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega, commenta in una nota l'arresto di una 28enne irachena che sabato ha aggredito due agenti della polmetro alla fermata Duomo. "Il Comune a guida Pd, allergico alla sicurezza, cos'ha intenzione di fare? - si domanda Sardone - Interverrà finalmente per evitare che stazioni metropolitane e mezzi di superficie continuino a essere terra di nessuno? Perché non vengono implementate le pattuglie miste? Perché non si pensa a reintrodurre la figura del bigliettaio su tram e autobus? A loro interessa invece solo rincarare biglietti e abbonamenti, così chi già paga continuerà a pagare per chi non lo fa. Ogni giorno - continua Sardone - a Milano non vengono pagate 400 multe, senza considerare tutti i portoghesi che scavalcano i tornelli e non vengono presi. In prevalenza si tratta di immigrati, accolti in massa dalla sinistra a Milano, che di fatto viaggiano a scrocco ovunque. Basta farsi un giro sulla 90, sulla 56 o sul 9 per accorgersene"(Com)