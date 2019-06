Fao: Centinaio, auguri a nuovo direttore Qu Dongyu. Soddisfatto per risultato

- "Formulo i miei auguri di buon lavoro al neo eletto Direttore generale della Fao Qu Dongyu. Siamo soddisfatti di questo risultato che ne ha decretato l'elezione al primo scrutinio. Il rapporto di amicizia che lega Italia e Cina, consolidato da relazioni durature e rinvigorito in maniera più che proficua dai recenti accordi bilaterali in materia di scambi commerciali, export, agroalimentare e turismo, troverà senz'altro nuova linfa nella collaborazione con il viceministro dell'Agricoltura cinese oggi al vertice dell'Organizzazione. Saremo a disposizione sin da subito del nuovo Direttore Dongyu per tavoli e confronti costruttivi sui temi di comune interesse, come l'impegno sul fronte internazionale per l'agricoltura sostenibile, la tutela del patrimonio agroalimentare, lo sviluppo dell'economia rurale, proseguendo così nel solco dell'importante lavoro già avviato tra i nostri due Paesi". Lo ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio, congratulandosi per l'elezione in data odierna del nuovo Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. (Ren)