Torino: Politecnico e Università ospitano il Techshare Day

- Il 25 giugno 2019 dalle 09:30 alle 18:30 al Politecnico di Torino (Aula Magna e Sala Consiglio di Facoltà, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino) e all'Università degli Studi di Torino (Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari, Via Nizza, 52, Torino), si terrà il Techshare Day. Nato per presentare ad aziende ed investitori le invenzioni nate e i prototipi sviluppati all’interno di Atenei e Centri di Ricerca italiani, il Techshare Day vuole dare visibilità alle attività di trasferimento tecnologico. L’evento è inserito all’interno dell’Italian Tech Week, che si terrà a Torino dal 24 al 30 giugno che coinvolgerà protagonisti italiani ed europei del mondo della tecnologia, della cultura e dell’innovazione in una settimana di eventi tematici. Alla sua quarta edizione, il Techshare Day vedrà la collaborazione tra Politecnico di Torino ed Università di Torino. Saranno presenti oltre 300 inventori da 30 università e centri di ricerca di tutta Italia, che esporranno 140 tecnologie selezionate dall’eccellenza tecnologica made in Italy. La giornata prevede due momenti che avranno luogo in contemporanea presso i due Atenei: per l’intera giornata gli inventori esporranno le loro tecnologie e si confronteranno direttamente con imprese ed investitori, per discutere dei vantaggi e delle applicazioni delle invenzioni. Durante il pomeriggio si terranno 6 tavole rotonde con 27 grandi aziende ed enti per raccontare il loro approccio all’Open Innovation, grazie anche al supporto del sistema universitario e del trasferimento tecnologico. (Rpi)