Iran: Trump pronto a firmare accordo bilaterale o multilaterale con Teheran

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto oggi di voler firmare un accordo bilaterale o multilaterale sul programma nucleare dell'Iran. "Non mi interessa che tipo di accordo, può essere separato o totale, basta che si arrivi al risultato: (gli iraniani) non possono avere un'arma nucleare”, ha detto Trump in un'intervista all'emittente “Nbc”, rispondendo a una domanda sul possibile coinvolgimento di Cina o Russia sul dossier nucleare di Teheran. Proprio oggi John Bolton, consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, parlando a Gerusalemme al fianco del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha detto che Trump “non vede l'ora” di discutere della situazione in Medio Oriente con il presidente russo Vladimir Putin al prossimo vertice del G20 previsto a Osaka, in Giappone, il 28 e 29 giugno. (Res)