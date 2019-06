Roma: scavalca cancellata per entrare gratis a party dentro la Sapienza, recisa arteria femorale. Operato d'urgenza all'Umberto I, "prognosi riservata"

- Le condizioni di F.C., il ragazzo di 26 anni che voleva partecipare al party dell’Universita La Sapienza e che "per non pagare il ticket si è reciso l’arteria femorale, nello scavalcare la cancellata del campus universitario", "è stato operato d’urgenza al Policlinico Umberto I, nel pomeriggio di ieri, le sue condizioni rimangono gravi e la prognosi riservata". Lo rende noto il bollettino medico del policlinico Umberto I. (Com)