Milano: turista inglese rapinata sui navigli

- Una turista inglese di 44 anni è stata rapinata domenica notte in zona Navigli. Agli agenti delle Volanti, intervenuti alle 6 in via Conca del Naviglio, la donna ha raccontato che intorno alle 3.30 era stata avvicinata da cinque uomini di origini nordafricane che le hanno sottratto la borsa contente il portafogli e altri oggetti personali. È stata poi la stessa donna, tre ore dopo la rapina, a chiamare il 112 con il proprio cellulare che non le era stato portato via. La vittima, in forte stato confusionale, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Policlinico. (Rem)