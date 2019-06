Mauritania: affluenza presidenziali al 62,79 per cento, in testa il generale Ghazouani (3)

- L'economia mauritana dovrebbe essere sostenuta in futuro dalla produzione del mega giacimento di gas offshore “Greater Tortue” condiviso con il Senegal e sviluppato dalle compagnie Bp e Kosmos Energy. La Mauritania potrebbe inoltre entrare presto a far parte della ristretta cerchia dei paesi produttori di uranio: i primi test sui campioni di ossido di uranio provenienti da una miniera nella regione di Tiris Zemmour (nel nord della Mauritania) hanno infatti detto esito positivo. Chiunque verrà eletto in Mauritania dovrà affrontare comunque un diffuso malcontento tra i giovani che hanno poche prospettive nel vasto e scarsamente popolato paese desertico, dove meno dell'1 per cento della terra è coltivabile, la corruzione è alta e gli stipendi sono bassi. La Mauritania, situata a cavallo fra l'Africa nera e araba, è stato l'ultimo paese al mondo a dichiarare illegale la schiavitù nel 1981. Secondo il Global Slavery Index 2018, circa il 2 per cento della popolazione di 4,42 milioni di abitanti vive ancora da schiavo. (Res)