Abbiategrasso: litiga in strada e riceve coltellata al volto, 52enne non è grave

- Un italiano di 52 anni è stato ferito al volto da una coltellata di striscio al culmine di una lite in strada. È accaduto intorno alle 3.30 in via Gaetano Negri in centro ad Abbiategrasso, comune alle porte di Milano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia locale, il 52enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, ha avuto un’accesa discussione con altri due soggetti pregiudicati. Il diverbio è sfociato quando uno dei due uomini ha estratto un coltello e colpito all’altezza della mandibola il 52enne. Quando i militari sono arrivati sul posto i due aggressori era già fuggiti. La vittima, che non è in pericolo di vita, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Magenta. (Rem)