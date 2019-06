Romania: Barna (Usr), puntiamo in alleanza con Plus a vincere le presidenziali

- L’alleanza fra Unione salvate la Romania (Usr) e Partito della libertà, dell'unità e della solidarietà (Plus) punta a vincere le elezioni presidenziali del prossimo autunno. Lo ha detto il leader dell’Usr, Dan Barna, in un’intervista rilasciata all’emittente televisiva “Digi 24 Tv”. Barna ha detto che il loro candidato verrà scelto nelle prossime settimane e che rimpiazzare l’attuale capo dello Stato, Klaus Iohannis, rientrerebbe nella tendenza europea di ricostruzione politica attualmente in corso. Secondo Barna, peraltro, Usr e Plus in futuro potrebbero fondersi perché hanno lo stesso Dna. "Il mio obiettivo e l'obiettivo dell'alleanza è vincere tutte le elezioni cui partecipiamo. Non voglio fare dichiarazioni stupide", ha detto il leader dell’Usr. (segue) (Rob)