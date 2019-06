Romania: Barna (Usr), puntiamo in alleanza con Plus a vincere le presidenziali (2)

- Barna ha sottolineato che nelle prossime settimane verrà presa una decisione sul candidato alle presidenziali. Per quanto riguarda un presunto testa a testa tra il candidato dell’alleanza Usr-Plus e Klaus Iohannis, Barna afferma che "per la prima volta in Romania ci sarebbe una campagna positiva. Sinora abbiamo dovuto scegliere il male minore”. Secondo il leader dell’Usr in tutta l'Europa la politica sta cambiando e l’alleanza allestita con Plus sta rispondendo alle nuove dinamiche. Alla domanda sulle elezioni generali, Barna ha espresso la speranza che un'alleanza tra Usr, Plus e magari il Partito nazionale liberale sarebbe stata sufficiente per formare un governo. (Rob)