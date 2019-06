Milano: non paga il biglietto della metro, viene bloccata e morde al braccio poliziotto

- Una 28enne irachena è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per aver aggredito due poliziotti. È accaduto sabato pomeriggio intorno alle 18 alla fermata della metropolitana di Duomo. La donna, insieme al marito, connazionale di 40 anni, è stata bloccata dal personale dell’Atm perché aveva superato i tornelli senza pagare il biglietto. La 28enne, inizialmente calma, ha cercato poi di scappare dirigendosi verso la banchina. A due agenti della Polmetro, allertati in precedenza, che l’hanno individuata e bloccata, la donna ha tirato, a uno, un pugno sull’avambraccio mentre al collega ha dato un morso al bicipite, procurandogli una ferita guaribile in 10 giorni. Il marito è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. (Rem)