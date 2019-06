Made in Italy: M5S, paradossale attacco da Libero e ministro Centinaio

- "Delle volte mi rendo conto come pur di apparire su certi argomenti si tenda a dire cose false. Un atteggiamento da campagna elettorale permanente che forse porterà voti ma di certo non fa bene al Paese. Vado subito al dunque: questa mattina sulle pagine di Libero è apparso un articolo nel quale viene raccontato di un fantomatico attacco al Made in Italy lanciato dal MoVimento 5 Stelle e dalla sottoscritta e sventato solo grazie al pronto intervento del ministro Gian Marco Centinaio. Chi ha seguito la vicenda e chi mi conosce sa quanto questa storia sia paradossale". Lo ha scritto su Facebook Maria Laura Paxia, portavoce del MoVimento 5 Stelle e firmataria dell'emendamento al Dl crescita sulla tutela dei marchi storici. "Ma a questo punto credo sia necessario fare chiarezza, anche solo per correttezza verso i cittadini e le imprese che incontro ogni giorno", prosegue. "Ho presentato 3 emendamenti in commissione per la tutela delle imprese e del Made in Italy. [...] Il primo emendamento riguardava i marchi storici, per tutelarli maggiormente, andando a intervenire su chiusure, licenziamenti di massa e delocalizzazioni, come nel caso recentissimo di Knorr. Il secondo istituiva il marchio 100% Made in Italy, da assegnare a quei prodotti costituiti e derivanti da materie prime italiane e con una filiera interamente svolta sul territorio nazionale. Emendamento, vorrei ricordare, cancellato per 'merito' dei colleghi della Lega. Il terzo emendamento infine, dava la possibilità di inserire l'emblema di stato sul marchio made in italy. Proposta motivata dalle numerose richieste pervenute dal mondo produttivo in merito all'opportunità di assicurare maggiore tutela all'origine delle merci, per contrastare la crescente contraffazione sui mercati extra-UE e il fenomeno dell'Italian Sounding. [...] Il fatto che gli ultimi due emendamenti non siano passati mi fa molto pensare. Forse qualcuno è pronto a intestarsi anche questa battaglia?", ha concluso Maria Laura Paxia. (Ren)