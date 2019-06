Economia: Bernini (Fi), alibi finiti per il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se una squadra perde tutte le partite non potrà dare sempre e solo la colpa all'arbitro, e se un Paese si ritrova mese dopo mese ad essere il fanalino di coda per crescita dell'economia, non può scaricare tutte le responsabilità alle regole europee, visto che Paesi che stavano molto peggio di noi come Spagna, Portogallo, Irlanda e perfino la Grecia, rispettando quelle regole hanno ripreso a crescere. Il governo non ha dunque alibi: deve solo cambiare le sue politiche economiche e finanziare il taglio delle tasse, che è indispensabile e urgente, attraverso però tagli alla spesa e dismissioni, non certo facendo altro deficit: sarebbe come curare la febbre con il virus dell'influenza". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Ren)