Politiche sociali: a Milano approvate linee d'indirizzo per affidamento servizio consegna pasti a domicilio

- La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee di indirizzo per l'affidamento del servizio di consegna dei pasti e di monitoraggio a domicilio per le persone più fragili, a partire indicativamente da novembre 2019 e fino ad aprile 2022. L'Amministrazione ha da tempo attivato un sistema di servizi e di interventi - la consegna dei pasti, l'assistenza domiciliare, il servizio affido, la teleassistenza e il servizio di custodia sociale - a favore della popolazione anziana con l'obiettivo di mantenere la persona il più a lungo possibile nel proprio ambiente di vita. In particolare il servizio di consegna dei pasti è molto richiesto dalle famiglie perché, oltre a rispondere a un bisogno primario, fornisce supporto relazionale e monitoraggio costante: attraverso la consegna del pasto, infatti, è possibile verificare quotidianamente le condizioni dell'anziano, garantendo, in caso di necessità, l'inoltro di segnalazioni ai servizi sociali territoriali. Nel 2018 il servizio è stato garantito a 1.400 utenti per un totale di 223mila pasti consegnati. Per il 2019 la previsione sale a oltre 242mila consegne, circa mille ogni giorno, a cui si aggiungono le circa 12mila prestazioni per le attività supplementari durante il piano socialità. (segue) (com)