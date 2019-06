Politiche sociali: a Milano approvate linee d'indirizzo per affidamento servizio consegna pasti a domicilio (2)

- All'avviso pubblico per la riassegnazione del servizio, che verrà lanciato nelle prossime settimane, potranno partecipare i soggetti che garantiscano sia le esigenze tecniche (la messa a disposizione di almeno 53 mezzi di trasporto, ad esempio) che relazionali (la preparazione degli operatori in ambito relazionale). L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, attribuendo fino a un massimo di 90 punti per l'elemento qualitativo e fino a un massimo di 10 punti per l'offerta economica per la quale la base d'asta è fissata a 5,80 euro a pasto consegnato (Iva esclusa). La spesa complessiva presunta è di 3,7 milioni di euro. "L'Amministrazione – dichiara l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino - ha potenziato in questi anni i servizi domiciliari con l'obiettivo di garantire alle persone più fragili, soprattutto anziani e disabili, di continuare a vivere una vita dignitosa nelle loro dimensione familiare. Ci impegniamo affinché possano accedervi sempre più persone bisognose, affiancando agli obiettivi di natura sanitaria quelli di supporto sociale, grazie all'esperienza di personale sempre molto preparato". (com)