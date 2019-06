Zes: Lezzi, Sud acceleri. Per aree crisi Nord troveremo risorse

- “La possibilità di istituire le Zes esiste da due anni. La Sardegna da due mesi deve mandarmi le correzioni al piano, idem l’Abruzzo. Sono due anni e quasi tutte le regioni del Sud non hanno sfruttato questo vantaggio. È chiaro che se arrivano altri che ne hanno diritto, gli va riconosciuto. Ci vorrebbe più velocità e attenzione da parte degli amministratori del Sud”. Lo ha affermato il ministro per il Sud Barbara Lezzi in una intervista pubblicata oggi sul Quotidiano del Sud. “Le aree di crisi complessa sono zone arretrate che scontano difficoltà e ci sono anche al Centro-Nord – ha spiegato il ministro -. Non ci si può mettere di traverso a un diritto” ma “posso prevedere nuovi criteri per istituire le Zes che ricomprendano anche le Regioni del Centro-Nord, poi sono le Regioni stesse a stilare il piano e ad indicare i comuni compresi". "Inoltre la richiesta che veniva dal Veneto per le Zes era di attingere alle risorse del Fondo sviluppo e coesione – ha proseguito Lezzi -. Al momento non posso dare ulteriori risorse al Nord, perché dal 2014 al 2018 gli sono stati dati più soldi di quelli che spettavano per legge. Con Tria si dovranno trovare risorse ad hoc per quelle aree.” (Ren)