Corea del Nord: media di stato, Kim Jong Un ha ricevuto "eccellente" lettera di Trump

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha ricevuto una lettera personale dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha definito di "eccellente contenuto". Lo riferisce oggi l'agenzia stampa coreana di Stato di Pyongyang (Kcna), secondo la quale il leader nordcoreano ha affermato che avrebbe "preso seriamente in considerazione" quanto scritto dal presidente Usa, del quale ha elogiato lo "straordinario coraggio". Nella nota, Kcna non fornisce dettagli sul contenuto della lettera, né precisa data di invio e ricezione della stessa. Il quotidiano di Stato Rodong Sinmun è uscito oggi con in prima pagina un'immagine di Kim che legge la lettera di Trump nel proprio ufficio. (segue) (Git)