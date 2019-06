Corea del Nord: media di stato, Kim Jong Un ha ricevuto "eccellente" lettera di Trump (2)

- Il leader nordcoreano ha inviato di recente una lettera a Trump, nella quale erano contenuti gli auguri di compleanno, che cade il 14 giugno. Secondo i media statunitensi la missiva non contiene però alcuna indicazione concreta per far proseguire i colloqui tra i due paesi sulla denuclearizzazione della Penisola coreana. Fonti della Casa Bianca hanno comunque valutato il gesto come un tentativo di Pyongyang di voltare pagina dopo le difficoltà seguite al summit di Hanoi dello scorso febbraio, e gettare le basi per un terzo incontro tra i leader dei due paesi. Trump ha annunciato il 12 giugno di aver ricevuto una lettera “stupenda e dai toni calorosi” dal leader nordcoreano Kim Jong-un. "Abbiamo un ottimo rapporto", ha detto Trump ai giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca per un viaggio in Iowa, aggiungendo che secondo lui “succederà qualcosa di molto positivo" nei negoziati sulla denuclearizzazione del Nord, fermi al palo dopo il summit di Hanoi dello scorso febbraio. (segue) (Git)