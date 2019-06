Corea del Nord: media di stato, Kim Jong Un ha ricevuto "eccellente" lettera di Trump (3)

- L'inquilino della Casa Bianca ha definito la lettera "molto calda" e "molto bella" e ha espresso la fiducia che le due parti possano giungere a un accordo sulla denuclearizzazione del Nord. Trump ha anche aggiunto che potrebbe aver luogo un altro incontro, che Kim ha "mantenuto la parola" e "questo è molto importante per me". Trump a fine mese viaggerà in Asia per partecipare al summit del Gruppo dei 20 a Osaka, in Giappone, dove incontrerà il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in. I negoziati sulla denuclearizzazione della penisola coreana si sono arenati all'inizio di quest'anno dopo che il secondo summit faccia a faccia di Trump e Kim ad Hanoi si è concluso bruscamente e senza un accordo formale. Successivamente la Corea del Nord ha effettuato test di missili a corto raggio, spingendo gli Usa e i loro alleati a chiedersi se Kim sia davvero interessato a riprendere con gli Stati Uniti i colloqui sulla denuclearizzazione della Penisola coreana. (Git)