Milano: accordo Comune-Politecnico su recupero immobili dismessi a favore di studenti e giovani lavoratori

- Un nuovo modello urbano per il recupero degli immobili dismessi di proprietà comunale, che favorisca soprattutto studenti e giovani lavoratori. È questo il senso dell'accordo di cooperazione che il Comune di Milano intende sottoscrivere con il Politecnico (Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito), le cui linee guida sono state appena approvate dalla Giunta. Si parte dal quartiere di case popolari Chiesa Rossa, a sud della città, e dalla disponibilità in zona di sette spazi non residenziali al momento sfitti (ex negozi) insieme ad una quindicina di appartamenti anch'essi vuoti, già esclusi dalla disciplina Erp. I locali si trovano tutti al piano terra dei caseggiati popolari di via Santa Teresa/Giovanola, mentre le unità abitative sono dislocate nelle vie del quartiere. L'obiettivo dell'accordo è verificare la possibilità di un nuovo modo dell'abitare urbano che preveda l'offerta a studenti e giovani lavoratori di un appartamento tra quelli individuati in affitto a prezzo calmierato, in cambio della prestazione di servizi socialmente utili da realizzare nei locali inutilizzati del quartiere e destinati a tutta la comunità di residenti. Uno "scambio" nella logica della reciprocità, un circolo virtuoso capace di soddisfare le esigenze di giovani che, con frequenza sempre maggiore, scelgono Milano come sede del loro percorso di studio o di lavoro, e che nello stesso tempo riesca a rianimare spazi inutilizzati riaprendoli al quartiere e innescando nuove e utili attività, con l'idea sottesa di condividere le opportunità offerte dal far parte di un bene collettivo. (segue) (Com)