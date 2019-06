Università: Fazzolari (FdI), Sapienza ostaggio dei centri sociali. Pronta nostra interrogazione

- "La più grande università italiana è ostaggio dei centri sociali che la notte ne prendono il possesso per organizzare rave e feste illegali a pagamento, senza rispettare alcuna norma o misura di sicurezza. L'ultima volta un ragazzo si è ferito gravemente e ora è in fin di vita. Il Rettore Eugenio Gaudio ha denunciato più volte, così come lo ha fatto l'organizzazione studentesca Azione Universitaria, ma nonostante questo ai compagni dei centri sociali è permesso da sempre ogni forma di illegalità nel silenzio dei grandi media e la permissività di chi dovrebbe far rispettare la legge e perseguire i reati. Situazione inaccettabile e indegna di una Nazione civile. Fratelli d'Italia presenterà immediatamente una interrogazione parlamentare al Governo per sapere come sia possibile che le università italiane si trasformino in zone franche in mano all'estrema sinistra nelle quali è concesso delinquere e lucrare in sfregio ad ogni legge dello Stato. La stagione dell'impunità dei collettivi e dai centri sociali all'interno delle università deve finire". E' quanto ha dichiarato il senatore e responsabile del programma di Fratelli d'Italia Giovanbattista Fazzolari. (Ren)