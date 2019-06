Fao: ministro brasiliano Agricoltura, complimenti a Dongyu per elezione a direttore generale

- Il ministro dell'Agricoltura brasiliano Tereza Cristina si è complimentata con il viceministro dell'Agricoltura cinese, Qu Dongyu, per la sua elezione a direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao). In un messaggio pubblicato su Twitter pochi minuti dopo i risultati del voto svolto oggi nella sede Fao di Roma, Cristina ha sottolineato che la candidatura di Dongyu, che ha ottenuto 108 voti, è stata sostenuta dal governo brasiliano. "Il suo programma è incentrato sulla facilitazione dell'agenda internazionale dei paesi in via di sviluppo e sull'inclusione nel campo digitale", ha scritto Cristina. (Brb)